J Balvin llegará con su gira a la Arena Monterrey en 2026

El cantante colombiano anunció su nueva gira en México para 2026 que arrancará el 14 de mayo en Ciudad de México y la llevará a Guadalajara y Monterrey

El artista colombiano J Balvin anunció este lunes su nueva gira en México para 2026 que arrancará el 14 de mayo en Ciudad de México y la llevará también a Guadalajara y Monterrey.

La noticia de la gira llega luego de la "electrizante conquista" del reguetonero en el Flow Fest el pasado fin de semana en la capital de país.

J Balvin "ahora canaliza ese impulso en una serie de conciertos en las principales arenas del país", indicó la promotora.

El colombiano iniciará su recorrido en México en el Palacio de los Deportes de la capital, el 14 de mayo.

El 17 de mayo se presentará en la Arena VFG de Guadalajara y cerrará su gira en la Arena Monterrey.

J Balvin es un cantante y productor musical colombiano que mezcla ritmos urbanos como el reguetón, el hip hop y el trap con influencias del pop y sonidos latinos contemporáneos.

Su último disco 'Mixteip', lanzado en julio pasado, obtuvo una nominación a los Grammy 2026, en la categoría 'Best Música Urbana Álbum'.

"J Balvin llega a estas fechas en un momento creativo determinante(...) Estas próximas presentaciones mostrarán toda la fuerza de su arte y presencia en el escenario", concluyó Ocesa.