J Balvin es nombrado embajador de prestigiosa marca

El cantante colombiano representará la fragancia "I WILL" en EUA y compartió un mensaje sobre creer en los sueños y la disciplina.

J Balvin anunció su incorporación como el nuevo embajador de fragancias para Estados Unidos de la prestigiosa firma Armani Beauty, encabezando la campaña del perfume "I WILL".

A través de sus redes sociales, el cantante colombiano compartió la noticia junto a una fotografía promocional posando con el frasco de la loción.

En la publicación, el intérprete de "Safari" reflexionó sobre su trayectoria profesional y el significado detrás de este logro en la industria de la moda y la belleza.

"Todo lo que soñé y se hizo realidad, empezó con una cosa: creer. ¿Y después? La disciplina de hacerlo realidad", expresó el intérprete urbano. " I WILL es más que una frase, es creer en la visión antes de que nadie más la vea. Esta fragancia, este mensaje, representa de dónde vengo, todo lo que he vivido y ese fuego que quiero que otros sientan."

Destacando para todos sus seguidores que el lema de la campaña representa sus orígenes, sus vivencias y la determinación que ha guiado su carrera.