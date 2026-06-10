J Balvin enciende el Fan Fest con espectacular concierto

Desde el inicio del concierto el cantante colombiano se entregó por completo a los regiomontanos que asistieron al Fan Fest

La fiesta mundialista se apoderó de Monterrey con la presentación de J Balvin, quien fue el encargado de poner a vibrar a miles de asistentes durante el Fan Fest con un espectáculo lleno de música, energía y grandes sorpresas.

En punto de las 10 de la noche, el cantante colombiano apareció sobre el escenario desatando la euforia del público que esperaba con emoción uno de los momentos más importantes de la jornada.

Desde el inicio del concierto, J Balvin se entregó por completo a los regiomontanos, interpretando algunos de los éxitos más importantes de su carrera mientras los asistentes cantaban, bailaban y disfrutaban de una noche llena de ambiente mundialista.

La producción del espectáculo fue uno de los grandes atractivos de la noche, con un impresionante despliegue de pirotecnia, bailarines, efectos visuales y una energía que mantuvo al público de pie durante toda la presentación.

A lo largo del concierto, el colombiano agradeció el cariño del público mexicano y celebró junto a los asistentes la pasión que se vive en Monterrey por la música y el futbol.

Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes llegó cuando J Balvin sorprendió a todos al invitar al escenario a Amber Mark y al brasileño Pedro Sampaio. Los cantantes se unió al colombiano para interpretar “Jump”, tema que forma parte de una campaña internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La colaboración fue recibida con entusiasmo por los miles de asistentes, quienes no dejaron de cantar, grabar videos y compartir el momento en redes sociales, convirtiéndolo en uno de los instantes más memorables de la noche.

Tras la sorpresiva participación de Amber Mark y Pedro Sampaio, J Balvin continuó con el espectáculo interpretando varios de sus éxitos más populares, cerrando una presentación que logró conectar de principio a fin con el público regiomontano.

Con música, baile, efectos especiales y una gran producción, el colombiano confirmó una vez más por qué es una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel mundial, dejando una noche inolvidable para todos los asistentes al Fan Fest de Monterrey.