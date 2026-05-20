J Balvin disfruta de la lucha libre durante gira en México

El cantante terminó subiéndose al ring junto a los luchadores, desatando la euforia entre los asistentes que no podían creer lo que estaba sucediendo.

J Balvin sorprendió a sus seguidores mexicanos luego de ser captado disfrutando de una función de lucha libre durante su visita a México como parte de su gira “Ciudad Primavera”.

El cantante colombiano asistió a la Arena Coliseo para vivir de cerca una de las tradiciones más representativas del país y, aunque al principio intentó pasar desapercibido usando una máscara, rápidamente fue reconocido por el público presente.

La emoción del momento fue tanta que incluso el intérprete de “Mi Gente” terminó subiéndose al ring junto a los luchadores, desatando la euforia entre los asistentes que no dejaban de grabar el inesperado momento.

No es la primera vez que J Balvin demuestra su gusto por la lucha libre mexicana. Durante uno de sus conciertos recientes en la Ciudad de México, el cantante utilizó una máscara de luchador mientras interpretaba uno de sus temas más populares frente a miles de fans.

J BALVIN APARECE EN LA LUCHA LIBRE EN GUADALAJARA MÉXICO 🇲🇽 🤼‍♂️ pic.twitter.com/vTb4J5GiEd — JBalvin DATA (@JBalvinDATA) May 17, 2026

Además, el colombiano continúa viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, ya que recientemente también fue confirmado como uno de los artistas que participarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México.