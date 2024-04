J Balvin capta un extraño objeto volador en Nueva York

En su cuenta de Instagram, el cantante J Balvin captó un objeto no identificado, mientras estaba de visita en Nueva York, Estados Unidos

El cantante colombiano, J Balvin, sorprendió a sus seguidores al compartir un inesperado encuentro con lo desconocido durante su estancia en Nueva York.

En medio de la rutina diaria de la Gran Manzana, el artista antioqueño captó en video lo que describió como un objeto volador no identificado (OVNI) en los cielos de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, donde recientemente había compartido momentos familiares junto a su hijo, J Balvin cambió el tono de su contenido al revelar el misterioso avistamiento.

El video mostraba un objeto extraño en el cielo, mientras él y sus compañeros observaban sorprendidos la aparente indiferencia de quienes les rodeaban.

Con su característico sentido del humor, J Balvin bromeó sobre la calidad del video, asegurando que fue capturado con un celular del 2024, desafiando así la idea de que los avistamientos de OVNI siempre son grabados con cámaras de baja calidad.

"No tengo como explicar que p*** es esto , pero siempre he creído que hay vida en otro planetas esta vaina no era un avión , ni nada que haya visto antes. Pd: video de celular del 2024", se lee en la publicación del cantante.

La publicación desencadenó una cascada de comentarios divertidos, especialmente resaltando la jovialidad del artista y sus amigos paisas.

Sin embargo, algunos fans especularon sobre la posibilidad de una colaboración musical entre J Balvin y el legendario dúo puertorriqueño Wisin y Yandel, lo que llevó a un interesante intercambio de ideas y teorías sobre futuros proyectos musicales.

