J Balvin apoyará a Bad Bunny en el Super Bowl LX

El cantante colombiano J Balvin confirmó que se ha reconciliado con el puertorriqueño Bad Bunny y que estará apoyándolo durante su histórico show de medio tiempo en el Super Bowl LX, que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el estadio Levi’s de Santa Clara, California. Balvin destacó la importancia de que un artista latino lidere uno de los escenarios musicales más vistos del mundo y celebró el impacto de la música en español a nivel global.

El colombiano señaló que, aunque no formará parte de la actuación sobre el escenario, asistirá al evento para respaldar a Bad Bunny y celebrar un logro que considera un triunfo para toda la comunidad latina.

“Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande”, afirmó, resaltando que la participación de Benito representa un avance histórico para los artistas latinos en plataformas internacionales.

Reconciliación tras años de tensiones

Ambos artistas habían estado distanciados durante varios años, intercambiando indirectas que generaron especulación entre los fans. Sin embargo, su relación dio un giro cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México en diciembre pasado, consolidando públicamente su reconciliación y mostrando una relación de apoyo mutuo y respeto profesional.

Presencia latina en la industria global

La confirmación de Balvin llega en un momento en que Bad Bunny también fue protagonista en los Grammy 2026, donde su discurso y su presencia fueron ampliamente comentados. Aunque Balvin compite en la misma categoría por Mixtape, expresó su orgullo por la creciente influencia de la música latina en la industria internacional y destacó que los logros de ambos artistas reflejan el avance de la cultura hispana en escenarios globales.

La unión simbólica entre J Balvin y Bad Bunny ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan ver un momento memorable para la música urbana latina durante el Super Bowl LX. Con Balvin presente en el público y Bad Bunny encabezando el show, la actuación promete ser una celebración cultural y musical de alcance internacional.

Con información de Rachel Acosta y EFE