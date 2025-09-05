Ivy Queen y Rauw Alejandro brillan en premios Herencia Hispana

Rauw Alejandro destacó en los premios Herencia Hispana 2025 en EE.UU., junto a artistas como Ivy Queen y Gina Torres, celebrando la cultura latina

El cantante boricua Rauw Alejandro estuvo entre las figuras reconocidas este jueves en los premios Herencia Hispana 2025, una celebración de la cultura latina en EE.UU. que contó con la presencia de figuras como Ivy Queen y Gina Torres.

En la 38.ª edición de estos galardones, entregados en el teatro Warner de la capital Washington D.C., fueron honrados también los actores Cheech Marín y Rosie Pérez, junto a la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

"Cada premiado representa una faceta relevante del liderazgo y creatividad de los hispanos, no importa de dónde vengan", dijo Antonio Tijerino, CEO de la Fundación Herencia Hispana.

Tiempos difíciles

Tijerino, quien recibió una ovación al levantar un cartel con la frase en inglés 'Yo también soy un inmigrante", destacó que "lo más importante no es solo celebrar, sino estar unidos y que sigamos hacia adelante".

En un momento en el que la Administración de Donald Trump ha recrudecido su política antinmigrante, Tijerino dijo que la prioridad debe poner al centro el futuro de la juventud y resaltó que en estos momentos que vive la comunidad latina "nada nos asusta" y "la cultura cura para sobrepasar estos retos".

A este sentir se unió la actriz cubana-puertorriqueña Gina Torres, quien dijo que son "tiempos difíciles" y que "la mejor manera de celebrar el futuro es poner una luz en todos los que vinieron antes que nosotros y que siguen en pie de lucha".

Mientras que Rosie Pérez, reconocida productora y actriz, dijo que "son tiempos turbulentos", por lo que hizo un llamado para "permanecer todos muy unidos".

Brillan en el escenario

Aunque no cantó, la imbatible energía de Ivy Queen, que entregó el premio a su compatriota Rauw Alejandro, levantó al público de sus sillas.

El cantante boricua agradeció “el gran honor” que representa este lauro, un compromiso aún mayor por “levantar la bandera” de la cultura latina.

La actriz Mayan Lopez fue la anfitriona de la noche, que también incluyó actuaciones especiales de DannyLux, Lisa Lisa, RaiNao y la cubana Daymé Arocena, que rindió homenaje a la emblemática Celia Cruz.