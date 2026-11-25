Iván Muñiz conectó con el público regiomontano con un repertorio que combinó covers y canciones de su autoría, además de explorar distintos géneros musicales.

¡Iván Muñiz sigue abriéndose camino en la escena musical regiomontana! El cantautor ofreció una noche muy especial en la que compartió con el público su talento, sus canciones y una propuesta musical que demuestra que no tiene miedo de explorar diferentes géneros.

Con un repertorio que combinó covers y temas de su propia autoría, Iván logró conectar con los asistentes, quienes lo acompañaron cantando durante distintos momentos del espectáculo.

Uno de los temas que destacó fue “Te Vas”, que ahora presenta una nueva versión con sonidos norteños, mostrando una faceta diferente de esta canción y la versatilidad musical del intérprete.

Pero las sorpresas no terminaron ahí, pues también presentó una canción inédita que todavía no llega a plataformas digitales y que representa parte de lo nuevo que prepara para su proyecto.

Además, la noche contó con la presencia de Pepe Madero, quien se dio cita para disfrutar del espectáculo y acompañar esta celebración musical.

Y precisamente hablando de nuevos sonidos, Iván acaba de grabar cuatro videos en formato Live Session como parte de un nuevo proyecto enfocado en el género norteño, con el que busca seguir explorando su identidad como cantautor.

Con el respaldo de su familia, amigos y nuevos seguidores, Iván Muñiz continúa construyendo su camino en la música, apostando por canciones propias y una propuesta que combina distintos estilos.