Itatí Cantoral y Melissa McCarthy reviven a Soraya Montenegro

Uno de los personajes más recordados de las telenovelas mexicanas en un contexto publicitario moderno demuestra cómo la cultura pop continúa reinterpretandose

La famosa villana Soraya Montenegro, interpretada originalmente por Itatí Cantoral en la telenovela María la del Barrio, ha regresado a la atención del público gracias a un comercial protagonizado por Cantoral y la actriz cómica Melissa McCarthy. En este anuncio con tintes humorísticos, ambas reviven al icónico personaje, conocido por su exagerada intensidad dramática y frases ya convertidas en memes dentro de la cultura popular, atrayendo tanto a seguidores de la novela como a nuevas audiencias.

Comercial revive a Soraya Montenegro con humor y nostalgia

El comercial juega con la nostalgia y el humor, combinando el estilo histriónico de Soraya Montenegro con el toque cómico característico de Melissa McCarthy, generando una mezcla que ha sido bien recibida en redes sociales.

Cultura pop retoma personajes clásicos de telenovelas

La inclusión de uno de los personajes más recordados de las telenovelas mexicanas en un contexto publicitario moderno demuestra cómo la cultura pop continúa reinterpretando clásicos para conectar con distintas generaciones de espectadores.

Desde su estreno, el anuncio ha generado comentarios y reacciones en plataformas digitales, recordando a los fans algunas de las escenas más emblemáticas de Soraya Montenegro mientras introduce el personaje a un público más amplio con una dosis de comedia.

Itatí Cantoral revive personaje icónico de la televisión

Con esto, Itatí Cantoral se suma a la tendencia de revivir personajes icónicos para celebrar el legado de la televisión clásica con un giro contemporáneo.