Itatí Cantoral bromea sobre el futuro de su hija

Por: Marlene del Bosque 11 Octubre 2026, 11:00 Compartir

Itatí dejó entrever que su hija podría seguir sus pasos en la actuación, aunque por ahora no dio por hecho que vaya a dedicarse a la misma profesión

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Itatí Cantoral visitó Monterrey para presentarse con el musical “Mentiras”, pero además de subir al escenario, la actriz habló sobre sus próximos proyectos y compartió algunos detalles de su vida familiar. Durante el encuentro con los medios, adelantó que próximamente viajará a Colombia para grabar una película, un nuevo proyecto que se suma a su trayectoria artística y sobre el que espera compartir más detalles conforme avance la producción. La actriz también habló del cumpleaños de su hija María Itatí, quien celebró sus 18 años el pasado 9 de octubre. Entre bromas, Itatí dejó entrever que su hija podría seguir sus pasos en la actuación, aunque por ahora no dio por hecho que vaya a dedicarse a la misma profesión. Con nuevos proyectos en puerta y una celebración muy especial en familia, Itatí Cantoral sigue dando de qué hablar, ahora con la posibilidad de que su hija de 18 años también encuentre en la actuación el camino para construir su propia historia.