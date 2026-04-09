Italia pide reflexión antifascista ante show de Kanye West

La ciudad italiana de Reggio Emilia propuso acompañar el concierto del rapero Kanye West con un acto de reflexión sobre los valores antifascistas

La ciudad italiana de Reggio Emilia propuso acompañar el concierto del rapero Kanye West con un acto de reflexión sobre los valores antifascistas, en medio de la controversia que rodea al artista por sus declaraciones pasadas.

El alcalde de la localidad, Marco Massari, dejó claro que la ciudad no es “neutral”, sino una comunidad con una identidad profundamente ligada al rechazo del fascismo y a la defensa de la dignidad humana.

“Reggio Emilia no es una ciudad neutral (…) esos valores no se negocian”, expresó en una carta pública.

Un concierto bajo polémica

La presentación está programada para el 18 de julio como parte de la gira “Ye Live Concert Tour”, y será la única fecha del artista en Italia. Sin embargo, su llegada se da tras una serie de controversias, incluidas declaraciones antisemitas y gestos relacionados con el nazismo.

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De hecho, el Gobierno de Reino Unido decidió recientemente bloquear su ingreso, mientras que el primer ministro Keir Starmer aseguró que el cantante “nunca debió haber sido invitado”.

El alcalde explicó que no tiene facultades para cancelar el evento, al tratarse de una iniciativa privada, y que solo el Gobierno italiano podría impedir su realización.

No obstante, insistió en que quien se presenta en Reggio Emilia debe entender el contexto histórico de una ciudad marcada por la resistencia antifascista.

Por ello, propuso generar un espacio de diálogo entre el artista y sectores sociales locales que promueven estos valores, con el objetivo de convertir el evento en una oportunidad de reflexión colectiva.

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La iniciativa ha generado distintas posturas. Desde el sindicato CISL, se sugirió incluso organizar un encuentro entre el rapero y la comunidad judía local.

En contraste, voces como la de Anna Ferrari, de la Asociación Nacional de Partisanos, han cuestionado que el concierto deba realizarse, ante el riesgo de polémicas y el mensaje que podría transmitir.

Aunque en meses recientes Kanye West ha ofrecido disculpas públicas, el debate sigue abierto en Italia, donde el concierto no solo será un evento musical, sino también un foco de discusión sobre memoria histórica y valores sociales.