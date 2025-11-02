It's Time! Mariah Carey inaugura la temporada navideña

Con la canción de fondo 'All I Want for Christmas Is You', la cantante dio un giro inesperado al mostrarse vestida de ángel para iniciar esta época decembrina

La cantante estadounidense, Mariah Carey, dio su tradicional anuncio de la llegada de la Navidad.

A través de redes sociales, se muestra como la también actriz, vestida de ángel, da el arranque de la temporada decembrina por medio de un video en colaboración con una reconocida marca de maquillaje.

Durante el video se muestra cómo la interprete de "All I Want for Christmas Is You" discute con uno de sus elfos luego de que robó algunos de sus artículos. Sin embargo, con su característico grito "It's Time", Carey da el anuncio de esta emblemática fecha.

La cantante compartió a través de sus redes este video, el cual causó sensación no solo en sus fans, sino en todos aquellos que ven como tradición el anuncio de la reconocida artista.

Durante el video se muestra como pasa a bordo de un trineo por lugares emblemáticos como la Estatua de la Libertad, mientras que el duende fue convertido en un mono de nieve.

Así que oficialmente podemos decir que "Ya inició la Navidad"