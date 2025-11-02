Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

It's Time! Mariah Carey inaugura la temporada navideña

Por: Diana Leyva

01 Noviembre 2025, 07:49

Compartir

Con la canción de fondo 'All I Want for Christmas Is You', la cantante dio un giro inesperado al mostrarse vestida de ángel para iniciar esta época decembrina

It's Time! Mariah Carey inaugura la temporada navideña

La cantante estadounidense, Mariah Carey, dio su tradicional anuncio de la llegada de la Navidad.

A través de redes sociales, se muestra como la también actriz, vestida de ángel, da el arranque de la temporada decembrina por medio de un video en colaboración con una reconocida marca de maquillaje. 

Captura de pantalla 2025-11-01 081829.png

Durante el video se muestra cómo la interprete de "All I Want for Christmas Is You" discute con uno de sus elfos luego de que robó algunos de sus artículos. Sin embargo, con su característico grito "It's Time", Carey da el anuncio de esta emblemática fecha.

La cantante compartió a través de sus redes este video, el cual causó sensación no solo en sus fans, sino en todos aquellos que ven como tradición el anuncio de la reconocida artista.

Durante el video se muestra como pasa a bordo de un trineo por lugares emblemáticos como la Estatua de la Libertad, mientras que el duende fue convertido en un mono de nieve.

Captura de pantalla 2025-11-01 081800.png

Así que oficialmente podemos decir que "Ya inició la Navidad"

Comentarios