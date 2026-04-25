Israel Dasis apuesta por el Mundial con nuevo sencillo 'Píntate'

El artista compartió que esta canción busca conectar con la energía del fútbol y el orgullo que se vive previo a un evento de esta magnitud

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El cantautor Israel Dasis presenta su nuevo sencillo “Píntate”, un tema inspirado en la emoción que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una entrevista, el artista compartió que esta canción busca conectar con la energía del fútbol y el orgullo que se vive previo a un evento de esta magnitud, apostando por un sonido que invite al público a identificarse con el momento.

El proyecto viene acompañado de un video musical que refuerza el concepto del tema, sumando elementos visuales que transmiten la pasión y el ambiente mundialista que inspiró la canción.

Dasis también habló sobre su trayectoria, recordando que inició desde muy joven tocando puertas en la industria musical. El originario de Chiapas, explicó que durante muchos años se desempeñó como compositor, hasta que un mánager de Monterrey fue quien lo motivó a dar el paso e iniciar su carrera como intérprete, además de producir el tema “Píntate”.

A lo largo de su camino, el cantautor ha logrado que artistas como Lupita D’Alessio, Myriam Montemayor y Beto Zapata graben sus composiciones, consolidando así su presencia en la industria. Además, expresó su gusto por Monterrey, ciudad con la que mantiene una conexión especial.