Isela Hernández denuncia violencia de su exesposo 'Topillo'

A través de sus redes sociales, la reina de belleza reveló que durante su matrimonio vivió episodios constantes de violencia física

El entorno del entretenimiento regiomontano y los certámenes de belleza se encuentran en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones de Isela Hernández.

La modelo y exparticipante de Miss Universe México (Miss Durango) decidió romper el silencio para denunciar públicamente a su exesposo, Guillermo Campa, conocido en el medio artístico como "Topillo", integrante del grupo infantil Los Payasónicos.

Isela Hernández denuncia violencia y amenazas

A través de sus redes sociales, la reina de belleza reveló que durante su matrimonio vivió episodios constantes de violencia física, psicológica, control y amenazas por parte del comediante. Hernández detalló que decidió hacer pública su situación tras haber sido notificada de que fue desalojada del hogar donde residía junto a sus tres hijas por petición del propio artista.

La denuncia generó una inmediata ola de solidaridad en el medio del espectáculo y entre sus compañeras del certamen de belleza, quienes emitieron mensajes de respaldo hacia la modelo. La afectada indicó que ya existe un proceso legal en curso frente a las autoridades correspondientes y enfatizó que su prioridad principal es garantizar la seguridad y tranquilidad de sus hijas.

Hermano de Topillo rechaza los señalamientos

Por su parte, Guillermo Campa "Topillo" no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

No obstante, su hermano Carlos Campa, conocido como "Regalito", salió en su defensa públicamente para desestimar los señalamientos, asegurando que la denunciante no ha presentado pruebas ante la justicia y atribuyendo las acusaciones a disputas derivadas del divorcio.

El caso permanece en manos de las autoridades

El caso continúa generando conversación en plataformas digitales mientras se desahogan las vías legales. Isela Hernández hizo un llamado a evitar juicios apresurados y reiteró que dejó el asunto en manos de las instituciones para construir una nueva vida junto a su familia.