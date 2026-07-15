Iron Maiden vende parte de su catálogo musial e imagen

La banda cedió el 50% de sus derechos musicales, nombre e imagen a Pophouse en un acuerdo que también incluye a su icónica mascota Eddie

La banda británica Iron Maiden alcanzó un acuerdo con Pophouse Entertainment, firma de inversión cofundada por Björn Ulvaeus, integrante de ABBA, para ceder una participación en los derechos de publicación y grabación musical, así como en los derechos sobre su nombre, imagen y semejanza (NIL).

De acuerdo con Billboard, la operación contempla la adquisición del 50% de estos activos por parte de Pophouse, aunque las compañías no dieron a conocer el monto de la transacción.

El convenio también incluye los derechos sobre Eddie, la emblemática mascota que ha acompañado a la agrupación durante gran parte de su historia.

La empresa realizó anteriormente una operación similar con Kiss, por la que desembolsó más de 300 millones de dólares, aunque en ese caso tampoco se reveló el porcentaje de participación adquirido.

Una alianza para desarrollar nuevos proyectos

Según el comunicado conjunto, la colaboración fue diseñada durante el último año entre Pophouse y el co-mánager de Iron Maiden, Andy Taylor, con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas creativas que fortalezcan la relación con los seguidores actuales y permitan presentar el catálogo de la banda a nuevas generaciones.

Fundada en Londres en 1975, Iron Maiden es considerada una de las agrupaciones más influyentes y longevas del heavy metal. A lo largo de su trayectoria ha vendido alrededor de 100 millones de discos distribuidos en 17 álbumes de estudio y ha obtenido reconocimientos como los premios Grammy, Brit e Ivor Novello.

La banda también mantiene una sólida presencia en los escenarios internacionales, con giras que reúnen a seguidores de distintas partes del mundo.

Experiencias inmersivas y un proyecto cinematográfico

Como parte de esta alianza, ambas partes presentaron recientemente el Museo Sueños Infinitos durante el EddFest celebrado en Knebworth House.

La experiencia conmemora los 50 años de trayectoria de Iron Maiden y está inspirada en el libro conmemorativo Sueños Infinitos, colocando a Eddie como figura central del recorrido.

El festival también ofreció a los asistentes una experiencia inmersiva denominada Maidenville, con atracciones temáticas dedicadas a Eddie y actividades interactivas para los fanáticos.

Además, Pophouse participa en la filmación de la actual gira mundial Run for Your Lives, material que formará parte de un importante proyecto cinematográfico.

Entre los planes futuros también se contempla ampliar las experiencias interactivas para los seguidores y desarrollar un universo digital centrado en Eddie.

Confían en el futuro de la banda

La directora ejecutiva de Pophouse, Jessica Koravos, afirmó que la trayectoria y el catálogo de Iron Maiden ofrecen amplias oportunidades creativas y aseguró que la alianza permitirá a la agrupación seguir evolucionando durante las próximas décadas, preservando su legado para futuras generaciones de seguidores.

Por su parte, el mánager de Iron Maiden, Rod Smallwood, señaló que esta relación estratégica permitirá acelerar y financiar diversos proyectos que la banda tenía planeados desde hace tiempo.

También destacó que los primeros resultados ya son visibles con el desarrollo del Museo Sueños Infinitos y la grabación de la gira actual, al tiempo que aseguró que los seguidores pueden esperar nuevas iniciativas con Eddie como protagonista.