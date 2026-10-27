Irina Baeva comparte románticas imágenes junto a Giovanni Medina

La famosa actriz rusa festejó su cumpleaños número 34 compartiendo entrañables fotografías al lado del empresario en sus redes sociales.

Irina Baeva está viviendo una etapa especial en su vida personal y sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías junto a Giovanni Medina. La actriz rusa celebró su cumpleaños número 34 el pasado 25 de octubre y aprovechó la ocasión para mostrar públicamente algunos momentos de su festejo junto al empresario, con quien desde hace tiempo se le relaciona sentimentalmente.

La celebración se llevó a cabo durante una cena íntima con amigos cercanos. Entre las imágenes que compartió la actriz, se les puede ver sentados uno junto al otro, brindando y tomados de la mano, fotografías que llamaron la atención porque ambos habían mantenido los detalles de su relación con bastante discreción en redes sociales.

Junto a las imágenes, Irina escribió el mensaje “Abrumada de gratitud y amor”, dejando ver lo especial que fue esta vuelta al sol. La publicación recibió numerosas reacciones de sus seguidores, aunque la actriz mantuvo desactivada la opción de comentarios en esa publicación.

Por su parte, Giovanni Medina también tuvo un detalle con la actriz en su día especial. El empresario compartió una fotografía en la que aparece abrazándola y la acompañó con una felicitación en la que le deseó un feliz cumpleaños. Este gesto también llamó la atención de los usuarios, pues representa una muestra pública de cariño entre ambos.

Aunque los rumores de un romance comenzaron desde finales de 2024, durante meses ambos evitaron mostrar abiertamente su cercanía. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron captados juntos en distintas ocasiones y Giovanni se ha mostrado un poco más abierto al hablar de su vínculo con la actriz, mientras que Irina ha preferido mantener los detalles de su vida sentimental en privado.

En la celebración también estuvo presente Fabiola Guajardo, amiga cercana de la actriz. Con estas fotografías, Irina Baeva dejó ver un lado más personal de su cumpleaños y sorprendió al compartir momentos románticos junto a Giovanni Medina. Por ahora, ambos continúan reservándose los detalles de su relación, aunque sus recientes publicaciones han despertado comentarios y muestras de apoyo por parte de sus seguidores.