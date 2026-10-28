Irán condena a cinco años de cárcel al cineasta Jafar Panahi

Irán condenó en rebeldía al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión, confiscó sus bienes y le prohibió salir del país y usar redes sociales

La Justicia iraní ha condenado en rebeldía al reconocido cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2025, a cinco años y un mes de prisión y a la confiscación de todos sus bienes, además de prohibirle salir del país y utilizar las redes sociales durante dos años.

"La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán ha condenado a su cliente a cinco años y un mes de prisión, además de ordenar la confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles", informó el abogado del cineasta, Mostafa Nili, en declaraciones al diario Etemad.