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Irán condena a cinco años de cárcel al cineasta Jafar Panahi

Por: EFE

27 Octubre 2026, 12:03

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Irán condenó en rebeldía al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión, confiscó sus bienes y le prohibió salir del país y usar redes sociales

Irán condena a cinco años de cárcel al cineasta Jafar Panahi

La Justicia iraní ha condenado en rebeldía al reconocido cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2025, a cinco años y un mes de prisión y a la confiscación de todos sus bienes, además de prohibirle salir del país y utilizar las redes sociales durante dos años.

"La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán ha condenado a su cliente a cinco años y un mes de prisión, además de ordenar la confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles", informó el abogado del cineasta, Mostafa Nili, en declaraciones al diario Etemad. 

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