La reconocida cantante colombiana desató la euforia de miles de asistentes en la capital del país durante su gira internacional.

La reconocida cantante colombiana Karol G desató la absoluta euforia de miles de asistentes en la capital del país al ofrecer su segundo concierto de una serie de tres presentaciones programadas dentro de su exitosa gira internacional titulada Viajando por el Mundo Tropitour.

El ambiente festivo y la alta energía del público se mantuvieron al límite desde los primeros minutos del espectáculo, consolidando una de las paradas más memorables y comentadas de su actual recorrido por los escenarios debido a las sorpresas musicales preparadas para la ocasión especial.

Sorpresa en el escenario junto a Belinda

El momento cumbre de la velada llegó cuando la estrella colombiana hizo una pausa para invitar al escenario a la icónica artista pop Belinda, provocando una tremenda ovación generalizada en todo el recinto.

Ambas intérpretes compartieron el micrófono para cantar juntas ante un público entregado que coreó cada estrofa, culminando el número musical con un cálido y emotivo abrazo que reflejó la gran química y admiración mutua existente entre las dos figuras de la música.

Este sorpresivo y especial momento rápidamente inundó las plataformas digitales, donde los seguidores de ambas artistas celebraron la inesperada colaboración artística.

Cierre de gira en la capital

Tras este exitoso segundo concierto, la producción y el equipo de la cantante afinan los detalles logísticos para lo que será el cierre definitivo de su estancia en la capital mexicana.

La última presentación de esta serie de tres fechas está programada para llevarse a cabo este mismo domingo, donde se espera una nueva asistencia masiva de fanáticos ansiosos por presenciar el gran cierre de la gira en el territorio nacional antes de que la artista continúe con su agenda de compromisos internacionales por otras regiones del continente.