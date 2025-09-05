Invita gobierno de NL a Macro Fiesta Mexicana con Duelo

El Festejo del Grito de Independencia también contará con la presentación de diversos grupos musicales, ballet folklórico y un espectáculo de drones.

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda invita a la ciudadanía a celebrar el Grito de Independencia con la Macro Fiesta Mexicana, la cual será encabeza por el Grupo Duelo.

La celebración se realizará el próximo lunes 15 de septiembre en la Macroplaza a partir de las 18:00 horas y como parte del festejo también se contará con la participación del cantante Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia; y la cantante Myriam Montemayor.

Además se tendrá la presentación del Ballet Folklórico Raíces del Tec de Monterrey y un Espectáculo de Drones, con el fin de evitar los fuegos pirotécnicos.

Durante este festejo el Gobernador de Nuevo León también encabezará el protocolo del Grito de Independencia.