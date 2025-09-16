Investigan video de Natanael Cano en penal de Hermosillo

Las autoridades de Sonora investigan un video en el que, presuntamente, Natanael Cano aparece en una convivencia dentro del penal de Hermosillo

Las autoridades de Sonora investigan un video en el que, presuntamente, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano aparece en una convivencia dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Hermosillo.

El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la situación será analizada para determinar responsabilidades.

“La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento del caso, está verificando la información y, hasta donde sé, se presentarán las denuncias correspondientes para iniciar la investigación. En su momento podrían aplicarse sanciones derivadas de una posible conducta delictiva, además de las medidas internas y disciplinarias que decida la propia Secretaría”, señaló.

El funcionario aclaró que primero deberán confirmar la autenticidad de la grabación antes de emprender acciones legales.

“Vamos a corroborar la información publicada en ese medio y, una vez iniciada la carpeta de investigación, procederemos conforme corresponda”, agregó.

En el video, difundido en redes sociales, se observa al intérprete sonorense rodeado de personas aparentemente privadas de la libertad, en medio de un convivio con bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Usuarios aseguran que fue grabado a inicios de este año, cuando Cano habría acudido a visitar a un amigo. De fondo se escucha el tema El Despapaye, con referencias a drogas, excesos y armas.

Cabe recordar que Natanael Rubén Cano enfrenta desde el año pasado un proceso penal por cohecho, luego de ser detenido tras intentar sobornar a policías.