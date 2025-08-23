Investigan negligencia médica en muerte de Hulk Hogan

De acuerdo con las autoridades de Clearwater, Florida, un posible error quirúrgico es el que habría desencadenado en el fallecimiento del también actor

Semanas después que se anunciara la muerte del ex luchador Hulk Hogan, la familia continúa recabando información sobre el caso, que ahora apunta a una posible negligencia médica.

De acuerdo con las autoridades de Clearwater, Florida, un posible error quirúrgico es el que habría desencadenado en el fallecimiento del también actor, además, versiones apuntan que el terapeuta ocupacional que estuvo al momento del deceso apuntó que Hogan sí fue víctima de mala praxis.

De acuerdo con este experto, el nervio encargado de estimular el diafragma y controlar la respiración habría sido dañado, desmintiendo la versión de un supuesto dolor espontáneo y, en su lugar, refieren que Hulk simplemente dejó de respirar.

La propia Sky Hogan, esposa del atleta, se dio cuenta de esto y fue quien llamó a emergencias, diciendo que este nervio se encontraba "comprometido" por la reciente cirugía.

Cabe mencionar que ya se le practicó la autopsia al cuerpo, sin embargo, los resultados todavía no fueron revelados, por lo que la Brooke Hogan, hija de luchador, exigió que se hagan públicos los resultados para esclarecer las causas de la muerte.

Aunado a esto, trasciende que la conversación entre el mencionado terapeuta y los oficiales que atendieron el reporte de emergencia quedó grabada por las cámaras corporales de los uniformados, lo que sería una evidencia certera en el caso.