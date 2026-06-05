Intocable firma acuerdo global con Primary Wave Music

La agrupación mexicana Intocable se asoció con Primary Wave Music para impulsar su catálogo musical y fortalecer su legado artístico a nivel global

La reconocida agrupación mexicana Intocable anunció una nueva alianza estratégica con la editorial y compañía de gestión musical Primary Wave Music, en un acuerdo que contempla la administración y desarrollo de parte de su catálogo musical, así como los derechos relacionados con su nombre, imagen y semejanza.

La asociación marca el inicio de una nueva etapa para la banda de música Tejano/Norteño, una de las más influyentes del género en las últimas décadas.

Formado a principios de los años noventa, Intocable ha construido una trayectoria que incluye más de cuatro millones de álbumes vendidos, dos premios Grammy, giras multitudinarias por América y el próximo reconocimiento con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Catálogo y legado artístico

Dentro del acuerdo se encuentran algunas de las canciones más representativas de la agrupación, entre ellas “Fuerte No Soy”, “Me Gusta Mi Vida”, “Sueña”, “Te Amo (Para Siempre)”, “Si Me Duele, Que Duela” y “Un Poquito Tuyo”, temas que forman parte de los mayores éxitos de la banda y que han alcanzado posiciones destacadas en las listas de música regional mexicana.

Aunque no se dio a conocer la totalidad del catálogo incluido en la operación, se informó que la alianza abarca derechos editoriales de una selección importante de su repertorio, además de los derechos de nombre, imagen y semejanza de la agrupación.

El objetivo de la asociación es ampliar el alcance internacional de la música de Intocable mediante las capacidades de Primary Wave en áreas como marketing, estrategia digital, licencias, sincronizaciones para cine, televisión y publicidad, así como el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales para el catálogo de la banda.

“Estamos encantados de asociarnos con Primary Wave y comenzar juntos este nuevo capítulo”, declaró Ricky Muñoz.

El líder de Intocable destacó además que la visión y experiencia de la compañía fueron factores determinantes para concretar la alianza.

“Su visión, su pasión por la música y su compromiso con la preservación del legado artístico los convierten en el equipo perfecto para ayudarnos a seguir difundiendo la música de Intocable para las generaciones venideras”, expresó.

Trayectoria consolidada

La agrupación cuenta con más de 20 producciones entre álbumes de estudio, grabaciones en vivo y recopilaciones.

Entre los materiales más destacados de su carrera se encuentran Intimamente y Classic, ambos reconocidos con el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano/Norteño.

A lo largo de su trayectoria, Intocable ha acumulado decenas de éxitos número uno en la música regional mexicana, consolidándose como una de las agrupaciones con mayor influencia dentro del género.

Durante la negociación del acuerdo, Intocable estuvo representado por Jeremy Rosen, Oscar Carrasco como gerente, Diana Zapata como gerente de catálogo y Alex Hartnett como asesor legal.