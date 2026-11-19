La agrupación confirmó 21 fechas en Estados Unidos, México y Puerto Rico. La gira comenzará en febrero y llegará a Monterrey en noviembre

Intocable anunció su nueva gira internacional, denominada "Texicano Tour 2027", con la que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos, México y Puerto Rico durante el próximo año.

El recorrido contempla inicialmente 21 presentaciones y comenzará el 20 de febrero en Chicago, Illinois. Entre las ciudades mexicanas incluidas se encuentran Guadalajara, Mexicali, Tijuana, Puebla, Toluca, Querétaro, León, San Luis Potosí y Monterrey.

La agrupación cerrará esta primera etapa de conciertos el 6 de noviembre de 2027 en Monterrey, Nuevo León. Hasta el momento, algunos de los recintos programados para las presentaciones en México están pendientes de anunciarse.

¿Cuándo llegará Intocable a Monterrey?

La banda tiene programada su presentación en la capital de Nuevo León para el sábado 6 de noviembre de 2027, como parte del tramo final de la gira.

Estas son las fechas anunciadas para México:

15 de mayo: Guadalajara, Jalisco.

4 de junio: Mexicali, Baja California.

5 de junio: Tijuana, Baja California.

8 de octubre: Puebla, Puebla.

9 de octubre: Toluca, Estado de México.

15 de octubre: Querétaro, Querétaro.

16 de octubre: León, Guanajuato.

23 de octubre: San Luis Potosí, San Luis Potosí.

6 de noviembre: Monterrey, Nuevo León.

La gira también tendrá presentaciones en Chicago, Nashville, Atlanta, Fresno, Los Ángeles, San José, Indio, San Diego, Tucson, Miami, Sacramento y San Juan, Puerto Rico.

¿Qué significa Texicano?

El nombre de la gira hace referencia a la identidad cultural y musical que ha definido a Intocable durante más de tres décadas. La agrupación, formada en Texas, ha construido su estilo a partir de influencias del norteño, conjunto, country, rock y pop.

Ricky Muñoz, vocalista y líder del grupo, explicó que esos géneros siempre formaron parte de su entorno y no fueron concebidos como expresiones musicales separadas.

"Texicano no es la mitad de nada. Es la totalidad de todo lo que nos ha formado", expresó el cantante al describir el concepto de la gira, con la que buscan ofrecer una experiencia que represente sus raíces y las influencias que dieron forma a su música.

El anuncio llega mientras Intocable concluye su Cultura Tour, recorrido que comenzó en febrero de 2026. Durante este año, la agrupación también se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reunió a más de 300 mil asistentes durante los festejos por la Independencia.