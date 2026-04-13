Intocable alista proyecto especial con Grupo Frontera

El vocalista de Intocable, Ricky Muñoz dice que prioriza autenticidad sobre colaboraciones comerciales en el regional mexicano

El vocalista de Intocable, Ricky Muñoz, generó conversación tras revelar en una entrevista su postura sobre las colaboraciones musicales, dejando claro que no es algo que le entusiasme dentro de su carrera.

El cantante explicó que, a diferencia de la tendencia actual en la industria, donde los duetos se han vuelto comunes, él prefiere mantenerse fiel al estilo y esencia del grupo, evitando sumarse a lo que considera “modas” pasajeras dentro del regional mexicano.

Muñoz señaló que, aunque no está en contra de colaborar, no le gusta hacerlo únicamente por estrategia comercial o popularidad, pues considera que este tipo de proyectos requieren afinidad real entre artistas. Incluso destacó que Intocable ha construido su éxito sin depender de duetos, priorizando la conexión directa con su público, a quien considera su mejor “colaboración”.

Con esta postura, el músico reafirma su visión de autenticidad y permanencia en una industria cada vez más marcada por las alianzas entre artistas.

Sin embargo el cantante mencionó que pronto trabajará con Grupo Frontera en un proyecto, no comentó que fuera colaboración, sin embargo, expresó su admiración hacía el grupo del Valle de Texas.

También comentó que estuvo presente en el concierto de Ricardo Arjona y fue el cantante que lo invitó al escenario para cantar “Mojado”