Interrumpe Majo Aguilar entrevista en Puerto Vallarta

La artista aclaró que solicitó mover de lugar la grabación de un creador de contenido para concentrarse y evitar distracciones en el área.

Majo Aguilar protagonizó un momento incómodo durante un encuentro con los medios de comunicación en Puerto Vallarta, luego de interrumpir una entrevista que se realizaba cerca de ella y pedir que el influencer Sebastián Villalobos se trasladara a otro espacio.

La cantante participaba en un conversatorio junto a Mar Solís, cuando el ruido de una entrevista simultánea comenzó a distraerla mientras respondía las preguntas de los periodistas. Ante esta situación, decidió hacer una pausa y solicitar que la grabación continuara en otro lugar.

Pausa en la entrevista y aclaración de la cantante

“Chicos que están realizando la entrevista allá, me estoy superdistrayendo. No quiero que piensen mal, es que me cuesta de repente concentrarme”, expresó Majo, quien también aclaró que no buscaba ser grosera ni que su petición se interpretara como una actitud de diva.

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde las opiniones se dividieron. Algunos usuarios defendieron a la intérprete al considerar que tenía derecho a pedir un espacio adecuado para realizar su entrevista, mientras que otros cuestionaron la manera en que intervino en el trabajo del creador de contenido.

Reacción en redes sociales y postura de la integrante de la dinastía Aguilar

Tras la polémica, Majo volvió a hablar sobre lo sucedido y explicó que le costaba mucho trabajo concentrarse debido a que la otra entrevista se estaba realizando dentro del mismo espacio. También aseguró que intentó manejar la situación con respeto y comentó que algunos representantes de la prensa presentes respaldaron su petición.

La situación volvió a colocar a la integrante de la dinastía Aguilar en la conversación digital, aunque la cantante dejó claro que su intención era poder continuar con su actividad sin distracciones y no protagonizar un enfrentamiento con el influencer.