Integrante de OV7 despide a su padre con emotivo mensaje

La integrante de OV7 confirmó el fallecimiento de su padre, Don Mónico, y le dedicó un mensaje en redes sociales acompañado de fotografías familiares

La cantante Lidia Ávila, integrante de OV7, informó el fallecimiento de su padre, Don Mónico, a través de una publicación en Instagram, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías familiares.

La artista recordó a su padre como una de las figuras más importantes de su vida y expresó que su legado permanecerá en su familia.

"Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele, estoy segura que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos. Qué puedo decir que no te haya dicho en vida, gracias por tanto, serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre. Descansa en paz Don Mónico", escribió la cantante.

Recibe muestras de apoyo en redes sociales

Tras dar a conocer la noticia, seguidores, amigos y colegas de la intérprete utilizaron la sección de comentarios de Instagram para enviarle mensajes de solidaridad y condolencias.

Entre las publicaciones destacaron expresiones de apoyo y afecto dirigidas tanto a Lidia Ávila como a su familia durante el proceso de duelo.

Recordó a su hija Sophia

En su mensaje, la cantante hizo referencia a su hija Sophia, quien falleció en septiembre de 2009 a los seis meses de nacida, al expresar su deseo de que ambos se reencontraran.

Lidia Ávila ha compartido anteriormente que la menor padecía síndrome de intestino corto, una condición congénita que le impedía alimentarse y para la cual no existía una solución médica.

La artista también ha relatado que mantiene viva la memoria de su hija dentro de su familia y que sus hijos conocen la historia de Sophia, a quien recuerdan como parte importante de sus vidas.