Integrante de NSYNC revela bajo sueldo que recibía pese al éxito

Señaló que su situación económica mejoró después de esa etapa y cuestionó la idea de que hubiera acumulado una gran fortuna

Uno de los integrantes del afamado grupo NSYNC reveló la pequeña cantidad que recibía de sueldo pese al éxito de la agrupación.

Lance Bass anunció que los integrantes de NSYNC recibían apenas $35 dólares diarios como ayuda para gastos durante los primeros años de su carrera, pese al éxito que alcanzaron con sus discos y presentaciones.

El cantante estadounidense compartió estos detalles durante una entrevista, en la que mencionó que, después de dos o tres años de trabajo, aquella cantidad fue presentada como un pago por el que debían sentirse agradecidos.

“Recibíamos una asignación diaria de 35 dólares. Nuestro primer cheque fue de 10 mil dólares, después de años de álbumes número uno y giras agotadas”, recordó Bass.

El cantante de "Bye Bye Bye" también habló de los ingresos generados por la venta de productos promocionales de la agrupación, un negocio que, según su relato, movía millones de dólares. Sin embargo, aseguró que los integrantes no obtuvieron ganancias proporcionales al éxito comercial del grupo y que las regalías que reciben actualmente tampoco representan grandes cantidades.

Por ello, señaló que su situación económica mejoró después de esa etapa y cuestionó la idea de que hubiera acumulado una gran fortuna gracias al grupo:

“No gané prácticamente nada con *NSYNC”

Bass formó parte de NSYNC junto a Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick.

La agrupación estadounidense alcanzó la fama internacional a finales de los años 90 y entró en pausa indefinida en 2002.