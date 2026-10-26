Inspector celebra 30 años de ska con fiesta en la Arena Monterrey

La agrupación mexicana conmemoró tres décadas de historia con un concierto lleno de éxitos y nostalgia ante sus seguidores regios.

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De tocar en una cochera para unos cuantos amigos a presentarse en la Arena Monterrey. Así resumió Big Javy la historia de Inspector durante la celebración de sus 30 años de trayectoria, una noche en la que la banda regresó a casa para festejar con sus seguidores.

La velada comenzó alrededor de las 9:16 de la noche con Pato Machete, quien interpretó varios temas de su repertorio, entre ellos “Sí, señor”. Más tarde, a las 10:22, Inspector tomó el escenario con “Misión Ska”, dando inicio a un recorrido musical como parte de su “Misión: Ska Tour”.

Durante la presentación sonaron temas como “Cara de chango”, “Cómo te extraño”, “Por última vez” y “Otra vez”. El romanticismo también tuvo su espacio con “Bésame mucho” y “No piensa en ti”, canción durante la cual la agrupación regaló rosas.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Amargo adiós”. Después de interpretar la canción, Javier Sánchez, conocido como Big Javy, hizo una pausa para recordar los inicios de la agrupación y agradecer a quienes formaron parte de su historia. Al terminar su mensaje, retomó el tema para cerrar la interpretación.

“¿Quién iba a pensar? Empezamos en una cochera para tres o cuatro compadres y ahora estamos con ustedes en la Arena Monterrey”, expresó el vocalista, quien también reconoció a Chuy Arriaga por crear la banda y a Homero Ontiveros por formar parte de ese camino. “Ahora estamos aquí con ustedes haciendo historia”, agregó ante los asistentes.

Con tres décadas de trayectoria, Inspector se ha convertido en una de las agrupaciones representativas del ska mexicano, con canciones como “Amargo adiós”, “Amnesia” y “Es por ti” entre las más reconocidas de su repertorio.

La banda cerró la noche con “Me estoy enamorando”, poniendo el broche final a una celebración de nostalgia, romanticismo y ska en la ciudad donde comenzó su historia.