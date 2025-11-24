Inspector celebra 30 años de carrera con sold out en la Arena

La banda de ska festejó 30 años de trayectoria con una noche llena de invitados, nostalgia y sorpresas, desde colaboraciones con El Gran Silencio y La Mafia

La Arena Monterrey vivió este sábado una de las noches que quedará para la historia de la ciudad, pues Inspector celebró sus 30 años de trayectoria con un sold out, demostrando así que el SKA sigue tan vivo y presente como cuando empezó a sonar en los años 90.

Con temas como “Cara de Chango”, seguida de “Ska Voovie” e “Inspiración”, Inspector creó un arranque que “prendió” a su público regio.

También, la agrupación tenía preparada una sorpresa especial para su publi, pues Tony Hernández, vocalista de El Gran Silencio, subió al escenario para interpretar junto a Inspector el clásico “Osito Dormilón”.

Como si fuera poco, también aparecieron los legendarios La Mafia, con quienes interpretaron “Me Estoy Enamorando”y “No Lo Haré”, un guiño poderoso a los lazos musicales que han marcado generaciones.

Para el cierre de la noche, Inspector presentó sus temas más icónicos y populares, “Es Por Ti” y “Amargo Adiós”.

Y cuando parecía que la fiesta había llegado a su fin, llegó la sorpresa final: mariachi en el escenario, interpretando “El Rey” y “Las Mañanitas”, envolviendo la celebración en un toque emotivo y profundamente mexicano.

Con esta presentación, Inspector celebró tres décadas de trayectoria y reafirmó que su música sigue vigente.