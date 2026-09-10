Insectos descubiertos en Australia llevan nombres de Taylor Swift

Doce nuevas especies de insectos fueron bautizadas con referencias a Taylor Swift y sus álbumes por investigadores de la Universidad de California, Riverside

Doce nuevas especies de insectos descubiertas en Australia recibieron nombres inspirados en Taylor Swift y algunos de sus álbumes.

Investigadores de la Universidad de California, Riverside, bautizaron a un nuevo género de insectos herbívoros como Swiftiephylus, en referencia al término utilizado para identificar a los seguidores de Taylor Swift.

El hallazgo fue documentado en un artículo publicado en la revista Insect Systematics and Evolution, donde se describen 12 especies nuevas para la ciencia.

Cuatro de ellas recibieron nombres relacionados directamente con la cantante y con algunos de sus trabajos musicales: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus y Swiftiephylus poetorum.

Los nombres toman como referencia las palabras Taylor, amante, sin miedo y poetas, respectivamente, adaptadas al latín.

Los insectos del género Swiftiephylus mantienen una estrecha relación con las casuarinas australianas, conocidas como she-oaks.

Estos árboles y arbustos pueden desarrollarse en distintos ambientes, desde bosques tropicales hasta dunas costeras y regiones de temperaturas extremas.

Muchas de estas chinches fitófagas permanecen durante todo su ciclo de vida en una planta huésped específica, desde que nacen hasta su etapa adulta y la puesta de huevos.

El color de los insectos inspiró a Schroeder

Sarah Schroeder, estudiante de doctorado en entomología de UC Riverside, decidió dedicar los nombres a Taylor Swift como una manera de atraer atención hacia los insectos y, al mismo tiempo, destacar la importancia de su conservación.

La investigadora también encontró una relación visual entre los insectos y la imagen característica de la cantante. Los ejemplares presentan una coloración amarillo pálido con tonos rojos distribuidos por el cuerpo.

Schroeder explicó que estos colores podrían ayudarles a camuflarse entre las flores de los árboles Allocasuarina, cuyas estructuras alargadas pueden presentar tonalidades rojas y anaranjadas.

La presencia de colores similares en otros insectos lejanamente emparentados que viven en las mismas plantas apunta a la posibilidad de que este tipo de camuflaje haya evolucionado de manera independiente en diferentes ocasiones.

Aunque las especies son nuevas para la ciencia, los ejemplares no fueron recolectados recientemente. Formaban parte de una colección de chinches de las plantas reunida entre 1995 y 2004.

La colección surgió de un amplio proyecto de biodiversidad en el que participaron investigadores del Museo Americano de Historia Natural y colaboradores australianos.

Durante ese trabajo se reunieron más de 50 mil especímenes, muchos de los cuales han requerido años de análisis taxonómico para ser clasificados y descritos formalmente.

Para Schroeder, identificar y describir nuevas especies es un paso fundamental para proteger la biodiversidad.

La investigadora sostuvo que la taxonomía es una herramienta esencial para la conservación, debido a que reconocer formalmente una especie permite saber que existe y desarrollar estrategias para protegerla.

En este sentido, el homenaje a Taylor Swift busca también llamar la atención sobre la gran cantidad de especies que permanecen desconocidas.

De acuerdo con la información de UC Riverside, no existe constancia de que estos nuevos insectos representen una plaga para seres humanos o animales.

Los ejemplares pertenecen a la familia Miridae, considerada la más grande dentro de los hemípteros, grupo conocido comúnmente como chinches verdaderas, con más de 11 mil especies descritas en todo el mundo.

Otros insectos también llevan nombres de famosos

Los investigadores de insectos de UC Riverside ya han utilizado nombres de celebridades para identificar nuevas especies.

Entre los casos anteriores se encuentra una especie de gusano hermafrodita que recibió el nombre de Jeff Daniels en 2022. Este organismo se caracteriza por matar tarántulas.

Ahora, los nombres inspirados en Taylor Swift incorporan un elemento de la cultura pop a la clasificación científica de estas nuevas especies australianas.