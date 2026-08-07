Inicia el rodaje de 'Son como niños 3' con Adam Sandler

La franquicia de ‘Son como niños’ (Grown Ups) está oficialmente de regreso. Netflix anunció el inicio del rodaje de ‘Son como niños 3’, marcando el esperado reencuentro de Adam Sandler con gran parte del elenco que protagonizó las dos exitosas entregas de la saga.

La plataforma compartió las primeras imágenes de la reunión del reparto, confirmando el regreso de Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek Pinault, Maya Rudolph y Maria Bello, quienes volverán a dar vida a los personajes que conquistaron al público con su mezcla de humor, amistad y situaciones familiares.

El anuncio puso fin a años de especulaciones sobre una posible tercera película y despertó la expectativa entre los seguidores de una de las comedias más populares de Adam Sandler.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega se desarrollará cuando los hijos de los protagonistas ya son adultos, lo que permitirá que el grupo de amigos vuelva a reunirse para vivir una nueva aventura.

"Ahora que sus hijos ya son mayores, el grupo por fin tiene libertad para embarcarse en la aventura definitiva", señala la descripción compartida por Netflix.

Aunque los detalles completos de la trama permanecen bajo reserva, la producción adelantó que la película conservará el estilo que caracterizó a las anteriores entregas, combinando comedia, reuniones familiares y la amistad entre los protagonistas.

Habrá nuevos personajes en la tercera película

Además del elenco original, la producción incorporará nuevos rostros a la historia. Entre ellos destacan Bailee Madison y Deon Cole, quienes encabezarán las nuevas incorporaciones.

También se integran Julie Bowen, Jake Goldberg, Alexys Nycole Sanchez, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Ada-Nicole Sanger, Morgan Gingerich, Kaleo Elam, Nadji Jeter, David Mattle y Kamil McFadden, ampliando el universo de la franquicia.

Asimismo, regresarán varios actores habituales de Happy Madison, la productora de Adam Sandler, entre ellos Jackie Sandler, Shaquille O'Neal, Colin Quinn, Tim Meadows, Cheri Oteri, Ellen Cleghorne y Nick Swardson.

Uno de los aspectos más comentados por los seguidores es que la producción prepara un homenaje para Cameron Boyce, quien interpretó al hijo del personaje de Adam Sandler en las dos primeras películas.

El actor falleció en 2019 y continúa siendo una figura muy querida por los fanáticos de la franquicia, por lo que su recuerdo estará presente en esta nueva entrega.

Adam Sandler vuelve como escritor y productor

Adam Sandler escribió el guion junto a Tim Herlihy, colaborador frecuente en varios de sus proyectos cinematográficos. Ambos también participan como productores de la cinta.

La dirección estará a cargo de Kyle Newacheck, quien previamente trabajó con Sandler en Happy Gilmore 2, una de las producciones más exitosas de Netflix, mientras que Jackie Sandler, Jack Giarraputo, Kevin Grady y Judit Maull completan el equipo de producción.

Netflix confirmó que ‘Son como niños 3’ llegará a su catálogo durante 2027, aunque por el momento no se ha revelado una fecha específica de estreno.