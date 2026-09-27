Inicia Don Omar gira internacional con llenos totales

El exponente del género urbano arrancó su esperada serie de conciertos en Estados Unidos, logrando agotar las entradas de sus shows.

El legendario exponente del género urbano, Don Omar, dio inicio oficialmente a su esperada gira internacional "The Last King World Tour" el día de ayer, 25 de septiembre de 2026, con un deslumbrante espectáculo en la ciudad de Reading, Pennsylvania, el cual logró un rotundo lleno total.

El artista continuará con su recorrido la noche de hoy, 26 de septiembre, al presentarse con entradas totalmente agotadas en la ciudad de Boston, Massachusetts.

Recorrido de la gira

La gira contempla una extensa lista de compromisos a lo largo de Estados Unidos y Canadá, donde múltiples fechas ya han vendido la totalidad de sus localidades.

Tras su paso por Reading el 25 de septiembre y Boston el 26 de septiembre —ambas con boletos agotados—, el itinerario de este año continuará el 27 de septiembre en Hartford, Connecticut.

Durante el mes de octubre, la gira llegará el 1 de octubre a Dallas, Texas, el 3 de octubre a Orlando, Florida, y el 4 de octubre a Miami, Florida; estas tres fechas con sold out.

Seguirá su curso el 8 de octubre en Chicago, Illinois, el 9 de octubre en Brooklyn, Nueva York, el 11 de octubre en Newark, Nueva Jersey, el 14 de octubre en Charlotte, Carolina del Norte, el 15 de octubre en Washington, D.C., y el 17 de octubre en Atlanta, Georgia, donde las presentaciones de Nueva York y Nueva Jersey ya están totalmente llenas.

En la última etapa de octubre y principios de noviembre, el cantante se presentará el 22 de octubre en San Antonio, Texas, el 23 de octubre en Houston, Texas, el 25 de octubre en El Paso, Texas, y el 29 de octubre en Ontario, California. La agenda continúa el 30 de octubre en Las Vegas, Nevada, el 1 de noviembre en Salt Lake City, Utah, el 5 de noviembre en San José, California, el 6 de noviembre en Los Ángeles, California, cerrando este bloque el 8 de noviembre en Phoenix, Arizona. Cinco de estas fechas están agotadas.

Nuevas fechas y el gran cierre del tour

Debido a la alta demanda por parte del público, la organización sumó nuevas presentaciones para los primeros meses del siguiente año.

El tramo de 2027 comenzará el 3 de febrero en Denver, Colorado, para luego visitar California con shows el 5 de febrero en Sacramento, el 7 de febrero en Seattle, Washington, el 10 de febrero en San Diego, el 11 de febrero en Fresno y el 12 de febrero en Los Ángeles.

La gira también llegará a Canadá con fechas el 17 de febrero en Toronto, Ontario, y el 21 de febrero en Montreal, Quebec, antes de regresar a Estados Unidos el 26 de febrero en Chicago, Illinois, y el 28 de febrero en Belmont Park, Nueva York.

Durante el mes de marzo, la gira vivirá sus conciertos finales, comenzando el 3 de marzo en Newark, Nueva Jersey, el 4 de marzo en Baltimore, Maryland, el 6 de marzo en Fort Worth, Texas, el 7 de marzo en Austin, Texas, el 10 de marzo en Tampa, Florida, y el 12 de marzo en Miami, Florida.

Finalmente, Don Omar culminará oficialmente esta gran gira mundial el 14 de marzo de 2027 con su último concierto en la ciudad de Orlando, Florida.