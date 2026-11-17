La campaña publicitaria generó gran expectativa entre los usuarios y fanáticos de ambas marcas a nivel global tras su revelación oficial.

Tras haber dejado pistas en los últimos días, Duolingo ha confirmado oficialmente su colaboración con la icónica franquicia Pokémon. La noticia fue revelada a través de las redes sociales oficiales de Duolingo Japan, donde se compartió una imagen que muestra enormes pantallas publicitarias instaladas en el distrito de Shibuya, en Japón.

Junto a la fotografía de los anuncios exteriores, la cuenta oficial incluyó el siguiente mensaje.

No podía esperar, así que hice un anuncio temprano en Shibuya. 11.17, comienza la colaboración”.

Donde también deja ver de qué va la colaboración, es en un gran panorámico donde se alcanza a leer en letras japonesas la frase "Aprendamos algo nuevo". Y a un lado, junto a Pikachu "Conozcamos nuevos amigos".

Detalles de la campaña visual entre Duolingo y Pokémon

La campaña visual exhibe al característico búho verde de la plataforma de idiomas junto a siluetas y elementos alusivos al universo Pokémon, marcando el inicio de esta alianza que arrancará de manera oficial este 17 de noviembre, generando gran expectativa entre los usuarios y fanáticos de ambas marcas a nivel global.