Ingresa Britney Spears a rehabilitación voluntaria

Su familia habló del motivo por el cual la cantante tomó la decisión y dijeron que cuenta con el apoyo de ellos, incluidos sus hijos.

La cantante Britney Spears habría ingresado de manera voluntaria a una clínica de rehabilitación, en medio de una nueva etapa personal marcada por recientes problemas legales y preocupaciones sobre su bienestar.

La decisión ocurre semanas después de un incidente en California que encendió alertas entre su entorno cercano y seguidores.

¿Por qué Britney Spears ingresó a rehabilitación?

De acuerdo con reportes recientes, la intérprete de “Toxic” tomó la decisión de internarse tras haber sido arrestada el pasado 4 de marzo en Ventura, California, por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

El episodio fue calificado por su propio equipo como “inexcusable”, lo que derivó en la búsqueda de ayuda profesional como parte de un proceso para realizar cambios en su vida.

¿Fue una decisión voluntaria?

Un representante confirmó que el ingreso a la clínica fue completamente voluntario, con el objetivo de recibir apoyo y tratamiento en un momento considerado clave para su estabilidad personal.

Personas cercanas a la artista señalaron que la situación funcionó como un punto de inflexión, motivándola a tomar medidas para mejorar su bienestar.

¿Qué se sabe sobre su estado actual?

Hasta ahora, no se han dado detalles específicos sobre el tipo de tratamiento que está recibiendo ni la duración de su estancia. Sin embargo, se informó que cuenta con el apoyo de su familia, incluidos sus hijos, quienes han estado presentes durante este proceso.

La cantante, de 44 años, también deberá enfrentar un proceso legal relacionado con el incidente, con una audiencia programada para el próximo 4 de mayo.