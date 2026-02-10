Informe médico revela causa de muerte de Catherine O'Hara

La actriz alcanzó reconocimiento internacional por su participación en producciones como Beetlejuice, Home Alone y Schitt’s Creek

La causa oficial de la muerte de la actriz Catherine O’Hara fue atribuida a una embolia pulmonar, un coágulo de sangre que bloquea el flujo en los pulmones, de acuerdo con un reporte del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. El informe también señala que un cáncer de recto, que no había sido hecho público, fue identificado como la causa subyacente de la complicación médica.

Reportan que actriz presentó complicaciones respiratorias

Según la información difundida, O’Hara fue trasladada de urgencia a un hospital en Los Ángeles tras presentar dificultades para respirar. Posteriormente, se reportó su fallecimiento el 30 de enero de 2026, tras una breve enfermedad.

Trayectoria artística marcó cine y televisión durante décadas

La actriz alcanzó reconocimiento internacional por su participación en producciones como Beetlejuice, Home Alone y por su papel protagónico en la serie Schitt’s Creek, consolidando una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento.

La causa del fallecimiento se dio a conocer días después del reporte de su muerte, lo que permitió que seguidores, colegas y público en general recordaran su legado artístico mediante homenajes y mensajes de reconocimiento en distintos espacios.