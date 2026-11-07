Informa Fiscalía de la capital sobre caso contra Vadhir Derbez

El organismo emitió una postura oficial sobre la carpeta de investigación independiente que se instruye tras la denuncia presentada.

Pese a que la defensa de Vadhir Derbez ha sostenido públicamente su voluntad de cooperar con la justicia, el imputado aún no se ha presentado ante las autoridades capitalinas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) reveló que ha intentado notificarlo formalmente en al menos siete ocasiones, acudiendo a seis domicilios diferentes, sin lograr ubicarlo hasta el momento para concretar su presencia de forma voluntaria.

Estatus de Vadhir Derbez

La aclaración ministerial surge tras el anuncio de una conferencia de prensa sobre una denuncia llevada ante la Fiscalía General de la República. Al respecto, el organismo local precisó que encabeza un expediente independiente enfocado en acontecimientos ocurridos el pasado mes de abril en los límites de la alcaldía Coyoacán. Los datos de prueba recabados permitieron estructurar el caso para su judicialización e incluso obtener inicialmente una orden de aprehensión por el delito de violación.

Sin embargo, un juicio de amparo interpuesto por los representantes legales de Vadhir Derbez dejó sin efecto dicho mandato de captura. Esta condición le permite al imputado librar el proceso penal en libertad y acudir a la audiencia inicial mediante citatorio sin ser arrestado, aunque las autoridades remarcaron que este recurso no concluye la indagatoria ni elimina sus obligaciones procesales.

Garantías procesales y presunción de inocencia

La Fiscalía CDMX reiteró su compromiso de agotar los recursos legales necesarios para garantizar el acceso a la justicia de la víctima y esclarecer los hechos. Asimismo, la institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, a Vadhir Derbez se le presume inocente y mantendrá ese estatus jurídico a lo largo del procedimiento hasta que un tribunal dictamine lo contrario.