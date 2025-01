Influencer regia revela que interrumpió embarazo por infidelidad

La influencer Brenda Garza reveló que decidió interrumpir su embarazo después de descubrir que su entonces pareja Millos le había sido infiel.

Aunque la pareja mantuvo una relación sentimental durante el 2024, es hasta este momento que la influencer regia ofreció detalles sobre la difícil decisión que tomó junto con su pareja.

A través de un video en Tiktok, Brenda detalló que se enteró de que había estaba embarazada el 3 de enero del 2024, incluso antes de formalizar la relación con Emilio (Millos en redes sociales) lo cual ocurrió el 20 de enero del 2024.

Cabe señalar que a sus 26 años, Brenda es madre de dos niñas de su anterior relación, por lo que el nuevo embarazo la hizo tomar esta difícil decisión después de mucho pensarlo.

Brenda acudió a la clínica acompañada de Millos, quien asegura la apoyó en esta decisión. En este momento tenía tres meses de gestación, reveló para después romper en llanto.

La creadora de contenido dijo que en julio del año pasado decidió terminar la relación con su pareja después de que le encontró conversaciones con su 'mejor amiga' en donde hablaban de su vida sexual entre ellos. Pero para Millos, nunca le fue infiel y tras insistirle varios días, la pareja retomó la relación.

Sin embargo, la inseguridad en la relación y el estado de ánimo tras su aborto, influyeron para que la pareja diera por finalizada la relación, en donde Brenda Garza asegura que al final de la relación sufrió de abuso emocional.

Por su parte, Millos dejó ver en un video publicado en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con que su ex pareja hiciera público detalles de su aborto, ya que considera que es un tema 'sensible y delicado'.

Comentarios