Influencer mexicano a punto de ser detenido en EUA

El influencer mexicoamericano, estuvo envuelto en un problema policiaco junto con sus amigos y familia por un incidente iniciado por un menor de edad.
Omar Núñez mediante su cuenta de TikTok relató como estaba celebrando la Navidad con su familia y con algunos acompañantes en un restaurante en Las Vegas Nevada de manera tranquila y amistosa, cuando al momento de liquidar el consumo de la cena navideña, dos elementos policiacos se le acercaron y le mencionaron que se apartara del lugar, ya que un menor de edad lo había acusado de forma sorpresiva.
La razón por el cual fue retenido
Después de recibir dicha acusación, el influencer no conocía la razón ni el motivo de este mismo, por lo que en un momento tenso se le pidió a la familia del influencer que no se le acercara al joven creador de contenido por protocolos de seguridad.
En ese mismo momento los familiares del menor de edad sin alguna razón empezaron a insultar de manera descabellada al creador de contenido y a su familia, por esta razón para que el conflicto no escalará a mayores, Omar y su familia fueron escoltados hasta su hotel por la policía de Las Vegas.
Ingreso de elementos policiacos
Los elementos de policía realizaron el protocolo de revisión de las cámaras de seguridad del restaurante, donde no encontraron ninguna prueba de la acusación del infante, por lo que inmediatamente el influencer, después de ser retenido por varios minutos, fue liberado sin ninguna detención posterior.
"No tenía idea de nada, yo estaba super confundido, un policía se me acerca y me pide que me aparte y de pronto me retienen ahí mismo en el lobby"
"Yo en ningún momento me crucé con ninguna persona de esa familia ni con el niño, la familia del niño le estaba gritando a mis papás, insultándolos con amenazas" mencionó el creador de contenido en su video.
Al final del video se cuestionó sobre si esta acción que hizo el menor de edad junto con su familia fue una posible situación de extorsión hacia su persona y su familia.
¿Quién es Omar Núñez?
Es un creador de contenido e influencer mexicano nacido en Estados Unidos que ha ganado popularidad en redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram, donde se le conoce por compartir videos de entretenimiento, situaciones cotidianas y momentos de su vida personal. Su estilo cercano y espontáneo le ha permitido reunir a más de un millón de seguidores, consolidando una comunidad digital activa.
Su nombre comenzó a circular con mayor fuerza tras hacer pública su relación con la influencer Tammy Parra, con quien incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, la relación terminó en 2023 en medio de una fuerte polémica por presunta infidelidad, situación que generó amplio debate y comentarios en plataformas digitales.