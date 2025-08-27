Influencer Karen Barrera anuncia la pérdida de su bebé

La influencer originaria de Piedras Negras sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram para confirmar la pérdida de su bebé

La influencer originaria de Piedras Negras sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram en donde anunció la pérdida del bebé que estaba esperando con su esposo, el youtuber boricua Daniel Ruiz Abaunza, "Daniel El Travieso".

La joven afirmó en un emotivo mensaje que sería este sábado, cuando daría a conocer que se encontraba en la dulce espera de un bebé con cuatro meses de gestación y compartió imágenes demostrando su felicidad por convertirse en madre. Sin embargo, la vida le tendría otros planes.

"Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. "Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante", comenzó la influencer la publicación en Instagram.

Barrera agradeció también a su esposo, quien ha sido su fortaleza en este proceso, al igual que su familia y amigos.

"No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado", expresó.

Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado más en sus redes sociales, pero sí ha recibido mensajes de apoyo de sus seguidores tras la lamentable noticia.