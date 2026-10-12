¡Inesperado! Aleks Syntek y Dani Flow juntos en el show

El rey del morbo irrumpió en el escenario en León para ofrecerle disculpas al cantautor y encender rumores de una colaboración.

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¡Lo que parecía impensable finalmente ocurrió! Aleks Syntek y Dani Flow compartieron el escenario en León, Guanajuato, durante un concierto, lo cual sorprendió al público con un encuentro que pocos imaginaban después de sus diferencias públicas por la música urbana.

La sorpresa llegó cuando Syntek interpretaba el tema "Tú necesitas" y apareció Dani Flow para sumarse con una intervención al ritmo del reguetón. La participación tomó por sorpresa a los asistentes, quienes presenciaron cómo dos artistas de estilos musicales muy distintos coincidían en una misma presentación.

Pero más allá de la música, el momento estuvo marcado por las palabras del reguetonero, quien aprovechó la oportunidad para dirigirse al intérprete de "Duele el amor" y ofrecerle una disculpa por lo ocurrido en el pasado.

"Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados", expresó Dani Flow frente al público.

La respuesta de Syntek tomó un tono más relajado. Cuando preguntó de qué debía disculparse, Dani Flow respondió.

"Nos pusieron en contra", haciendo referencia a las diferencias que ambos protagonizaron públicamente. El intercambio continuó entre bromas y comentarios que mostraron una actitud mucho más conciliadora entre los cantantes.

La historia entre ambos se remonta a las críticas que Aleks Syntek ha expresado contra el reguetón y algunas de sus letras. La polémica volvió a tomar fuerza en septiembre de este año, cuando el cantautor cuestionó el género durante una presentación y mencionó "Martillazo", melodía relacionada con Dani Flow. En medio de la controversia, el reguetonero pidió moderar las críticas hacia Syntek y dejó abierta la posibilidad de acercarse a él.

Ahora, este inesperado encuentro podría marcar el comienzo de una nueva etapa entre los dos artistas. Durante la presentación, Syntek expresó su alegría por recibir a Dani Flow y adelantó que podrían venir cosas importantes, lo que encendió las especulaciones sobre una posible colaboración musical. Por ahora, no se ha anunciado oficialmente un lanzamiento, pero el dueto ya dio mucho de qué hablar en redes sociales.