Inde Navarrette va por el Óscar a Mejor Actriz

Inde Navarrette buscará una nominación al Óscar por su actuación en “Obsesión”, cinta dirigida por Curry Barker y respaldada por Focus Features

Inde Navarrette será la principal apuesta de Focus Features durante la próxima temporada de premios. La actriz buscará una nominación al Óscar a Mejor Actriz por su actuación en “Obsesión”, cinta dirigida por Curry Barker.

La distribuidora impulsará “Obsesión” en prácticamente todas las categorías en las que la producción puede competir, en una estrategia que busca posicionarla como una de las películas relevantes de la temporada.

Además de Navarrette, Curry Barker será promovido como un talento capaz de desempeñar múltiples funciones dentro de una producción. Su campaña contempla las categorías de Mejor Director, Guion Original y Montaje.

La estrategia recuerda el recorrido de Sean Baker con “Anora”, película en la que consiguió reconocimiento en esas mismas tres categorías y que posteriormente obtuvo el Óscar a Mejor Película.

La candidatura de Navarrette a Mejor Actriz será uno de los principales ejes de la campaña. Focus Features apuesta por su interpretación como el elemento central para impulsar la presencia de la película durante los próximos meses.

“Obsesión”, descrita como una producción de terror y romance de bajo presupuesto, ha conseguido una recaudación superior a los 505.6 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto de producción de 750 mil dólares.

“Obsesión” aún define su estrategia para los Globos de Oro

Uno de los puntos que permanece sin resolver es la categoría en la que “Obsesión” competirá en los Globos de Oro. Focus Features y el equipo de la película todavía no han determinado si será presentada como drama o como comedia o musical.

La posibilidad de competir como comedia o musical tendría como antecedente “Get Out”, de Jordan Peele, que siguió esa estrategia en 2017. La película posteriormente obtuvo cuatro nominaciones al Óscar y ganó el premio a Mejor Guion Original.

Además de “Obsesión”, Focus Features tendrá entre sus lanzamientos de la temporada el drama “Elsinore”, protagonizado por Andrew Scott, una nueva versión de “Sense and Sensibility”, con Daisy Edgar-Jones, y “Werwulf”, una propuesta de terror dirigida por Robert Eggers.

Estas son las categorías de “Obsesión” rumbo al Óscar

Focus Features tiene previsto presentar la película en las siguientes categorías: