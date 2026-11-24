Un cobertizo se incendió en la residencia de Will Smith y Jada Pinkett Smith en California. Bomberos controlaron las llamas y autoridades investigan el origen

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la propiedad de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, ubicada en el área de Los Ángeles, California.

De acuerdo con información publicada por el portal estadounidense TMZ, agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles recibieron alrededor de las 00:04 horas un reporte por un incendio en la residencia de la pareja.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron que las llamas habían alcanzado un cobertizo de almacenamiento dentro del terreno. Posteriormente, elementos del departamento de bomberos intervinieron para extinguir el fuego.

Investigan las causas del incendio

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el siniestro, por lo que el origen del fuego permanece bajo investigación.

TMZ indicó que tampoco se había confirmado si Will Smith y Jada Pinkett Smith se encontraban en la propiedad cuando comenzó el incendio. El reporte no precisó si hubo personas lesionadas ni detalló el alcance de los daños materiales.

La información fue difundida inicialmente por el medio de entretenimiento, que señaló que el caso continúa en desarrollo mientras se esperan nuevos detalles de las autoridades.

La propiedad de los Smith vuelve a enfrentar un incendio

El incidente ocurrió en el complejo residencial de la pareja en Calabasas, California, una propiedad que, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, ha sido valuada en aproximadamente 42 millones de dólares.

Este no sería el primer episodio de este tipo en el inmueble. Según información publicada por Page Six, la residencia ya había registrado otro incendio en 2021, cuando las llamas comenzaron en el sótano de la vivienda.

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre las causas del nuevo siniestro ni sobre posibles afectaciones a la residencia principal. La investigación permitirá establecer cómo comenzó el fuego y cuáles fueron sus consecuencias.