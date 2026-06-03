Idris Elba recibe el título de caballero del rey Carlos III

El actor británico fue distinguido por su trabajo en favor de la juventud y su lucha contra la delincuencia entre adolescentes

El actor británico Idris Elba fue investido este martes como caballero de la Orden del Imperio Británico por el rey Carlos III, en reconocimiento a su labor en favor de la juventud y su participación en iniciativas para combatir la delincuencia.

Conocido por sus actuaciones en producciones como The Wire y Luther, Elba, de 53 años, encabezó la lista de 68 personas distinguidas durante la ceremonia de honores celebrada en el Castillo de Windsor, ubicado en las afueras de Londres.

Congratulations to everyone who received honours at today’s Investiture ceremonies, hosted by The King at Windsor Castle. 🎖️👏



Amongst recipients were...



🎬 Sir @IdrisElba for services to young people.



⛸️ @TorvillandDean for services to ice skating and voluntary service.



🎭… pic.twitter.com/LvKeGx0aiT — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2026

Aunque el reconocimiento fue anunciado a finales de 2025 como parte de la lista de honores de Año Nuevo del monarca, fue hasta este martes cuando el actor recibió formalmente el título de “Sir” mediante el tradicional espaldarazo otorgado por Carlos III.

Para la ceremonia, Elba asistió acompañado de su esposa, Sabrina Dhowre, y vistió un traje negro de chaqueta larga.

Reconocimiento por su labor social

La distinción destaca el trabajo que el intérprete realiza a través de la Elba Hope Foundation, organización que fundó en 2022 con el propósito de impulsar a los jóvenes mediante programas de educación y acceso a oportunidades económicas.

Además, participa desde hace años en la iniciativa “No detengas tu futuro” (DSYF), que colabora con diversas organizaciones benéficas para combatir los delitos con arma blanca entre adolescentes.

En 2024, Elba pidió la prohibición inmediata de los machetes y los denominados “cuchillos zombi”, además de sostener una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, para abordar estrategias contra este tipo de delitos.

El actor también mantiene una relación cercana con una organización impulsada por el actual monarca.

Gracias a una beca otorgada por la fundación creada por Carlos III cuando aún era príncipe, actualmente conocida como King’s Trust, pudo asistir a la Escuela Nacional de Teatro Musical (NYMT) y desarrollar su carrera artística.

Como parte de esa colaboración, este otoño estrenará un documental producido junto con el rey para conmemorar el 50 aniversario de la institución.

Durante la misma ceremonia, los patinadores sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean también fueron distinguidos por su trayectoria deportiva. Torvill recibió el título de dama y Dean el de caballero, en reconocimiento a su contribución al deporte tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984.