ICE arresta a dos músicos cubanos, uno ganador de un Latin Grammy

ICE arrestaron a dos reconocidos músicos cubanos, entre ellos ganador de un Latin Grammy, quienes fueron trasladados a centros de detención para migrantes

del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron en los últimos días a dos reconocidos músicos cubanos, entre ellos Degnis Bofill, ganador de un Latin Grammy, quienes fueron trasladados a centros de detención para migrantes.

¿Qué pasó con Degnis Bofill?

Bofill fue detenido el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando regresaba de Nueva York, informó su esposa, Mara Delgado, quien posteriormente inició una campaña en internet para recaudar fondos destinados a su liberación y representación legal.

Hasta este martes, la iniciativa había reunido alrededor de 51 mil dólares.

El percusionista ganó el Latin Grammy en 2022 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico. Actualmente permanece en el centro de detención para migrantes de Krome, ubicado al oeste de Miami, de acuerdo con medios locales.

Bofill llegó legalmente a Estados Unidos en 2023 y tenía una solicitud de asilo pendiente cuando fue detenido por agentes de inmigración.

También arrestan a pianista cubano en Los Ángeles

Días antes, el 15 de agosto, agentes de ICE arrestaron al pianista cubano Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Según datos oficiales, el músico se encuentra en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto, California.

La detención provocó la reacción del reconocido músico cubano Chucho Valdés, quien lamentó en redes sociales la noticia y expresó su deseo de que García Palacios pueda regresar pronto a su carrera.

Valdés destacó al pianista como uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos cubanos.

Los arrestos de los dos músicos ocurren en medio del incremento de las detenciones migratorias en Estados Unidos desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Durante julio, más de 51 mil migrantes fueron arrestados por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cifra mensual más alta registrada durante la segunda Administración de Trump.