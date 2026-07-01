IA revive la voz de Gene Wilder para nueva serie

Netflix utilizará inteligencia artificial para recrear la voz de Gene Wilder en "Wonka's The Golden Ticket", con la autorización de sus herederos

Netflix anunció que utilizará inteligencia artificial para recrear la voz del fallecido actor Gene Wilder en Wonka's The Golden Ticket, su nueva serie de telerrealidad inspirada en el universo de Willy Wonka. El proyecto se desarrolló en colaboración con la empresa especializada en audio con IA ElevenLabs y contó con la autorización de los herederos del actor.

Wilder, quien dio vida a Willy Wonka en la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971, falleció en 2016. La recreación de su voz forma parte de una iniciativa que busca rendir homenaje a su interpretación del emblemático personaje.

Un concurso inspirado en la Fábrica de Chocolate

La serie, producida por Eureka Productions, llegará a Netflix el próximo 23 de septiembre. A lo largo de nueve episodios, 12 ganadores del llamado "Boleto Dorado" y sus respectivas parejas ingresarán a una recreación de la Fábrica de Chocolate para enfrentar una serie de desafíos inspirados en la película de 1971 y en la obra Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl.

La plataforma adelantó que el vencedor obtendrá "el premio que le cambiará la vida a Wonka", aunque no ha revelado en qué consistirá.

La familia de Gene Wilder respalda el proyecto

La recreación de la voz del actor fue realizada con la colaboración de sus herederos, siguiendo un modelo similar al utilizado por ElevenLabs en proyectos con las voces de Judy Garland, Burt Reynolds, Michael Caine y otras figuras del entretenimiento.

El anuncio coincidió con el 55 aniversario del estreno de Willy Wonka y la fábrica de chocolate.

"Más de cinco décadas después de que Gene diera vida a Willy Wonka, personas de todas las edades y procedencias alrededor del mundo siguen encontrando alegría, risas e inspiración en su interpretación. Gene tenía una extraordinaria capacidad para infundir humor, asombro y emoción en la vida de las personas, y esa conexión ha perdurado por generaciones. Nos complace que 'El billete dorado de Wonka' celebre la calidez y la imaginación que él aportó al personaje, presentando esa magia a una nueva generación y rindiendo homenaje a los fans que la han apreciado durante décadas", expresó Karen B. Wilder, esposa del actor, en un comunicado difundido en nombre de la Fundación Gene Wilder.

Regresa un integrante del elenco original

La producción también contará con la participación de Rusty Goffe, quien interpretó a uno de los Oompa Loompas en la cinta de 1971 y retomará ese personaje durante las pruebas que enfrentarán los concursantes.

Wonka's The Golden Ticket fue filmada en Australia y representa una de las adaptaciones más recientes de la obra de Roald Dahl desarrolladas por Netflix desde la adquisición de Roald Dahl Story Company en 2021. Entre los productores ejecutivos figuran Chris Culvenor, Paul Franklin, Rikkie Proost, David Tibballs, Alison Holloway y Emer Harkin.