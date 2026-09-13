‘I Play Rocky’ cuenta la batalla de Stallone por ser Rocky

'I Play Rocky’ llega al TIFF para contar cómo Sylvester Stallone luchó por interpretar a Rocky Balboa en la película que escribió

Cincuenta años después de que Rocky convirtiera a Sylvester Stallone en una estrella mundial, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) presenta I Play Rocky, una película que reconstruye la lucha del actor por conseguir el papel que terminaría marcando su carrera.

La cinta, dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito, se estrena mundialmente este sábado en Toronto, coincidiendo con el 50 aniversario del filme original.

I Play Rocky se sitúa en los años en que Stallone intentaba llevar adelante el guion de Rocky, mientras rechazaba las propuestas de Hollywood para adquirir la historia y entregar el papel principal a otro actor.

La película presenta aquella etapa como una batalla similar a la que enfrentaba Rocky Balboa en el cuadrilátero: la de un aspirante al que pocos consideran preparado para competir, pero que se niega a aceptar la derrota.

Anthony Ippolito se transforma en Stallone

Anthony Ippolito, de 27 años, fue elegido para interpretar al joven Stallone después de haber realizado una transformación similar al encarnar a un joven Al Pacino en la serie The Offer, centrada en la realización de The Godfather.

Sin embargo, el actor reconoció a Entertainment Weekly que esa experiencia no hizo menos desafiante la oportunidad de ponerse en la piel de Stallone.

Para preparar el personaje, Ippolito pasó meses realizando sesiones diarias de boxeo y musculación con el objetivo de acercarse al físico que Stallone tenía a comienzos de los años setenta.

Además de trabajar su condición física, Ippolito puso especial atención en reproducir la manera de hablar de Stallone, una de sus características más reconocibles.

El actor estudió su voz, marcada por una parálisis parcial del rostro que Stallone sufrió debido a complicaciones durante su nacimiento. Lo que posteriormente se convertiría en uno de sus rasgos distintivos había representado un obstáculo durante sus primeros años como profesional.

Stephan James interpreta a Apollo Creed

El actor canadiense Stephan James da vida a Carl Weathers, quien interpretó a Apollo Creed en la película original de Rocky.

James también tuvo que someterse a una exigente preparación física para el papel y considera que la nueva película representa una oportunidad para reivindicar la importancia de Weathers en la historia del cine de acción estadounidense.

De acuerdo con su visión, Weathers fue uno de los pioneros negros dentro de este género cinematográfico.

Stallone respaldó el proyecto

Aunque Sylvester Stallone no participó directamente en la producción de I Play Rocky, el actor manifestó públicamente su respaldo a la película después de que se difundiera su primer tráiler.

La cinta busca mostrar una etapa determinante en la trayectoria de Stallone y la resistencia que tuvo que mantener para conservar el papel del personaje que él mismo había creado sobre el papel.

Con I Play Rocky, Peter Farrelly regresa al Festival Internacional de Cine de Toronto, un escenario que ya fue importante para su carrera.

En 2018, Green Book recibió en Toronto el People's Choice Award y posteriormente terminó ganando el Óscar a la mejor película.