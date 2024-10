Hwang In Yeop visitará Monterrey en su gira In Love

El actor surcoreano Hwang In Yeop, sorprendió a sus seguidores en México al anunciar que visitará Monterrey en su gira fan meeting In Love.

Hwang In Yeop, el popular actor surcoreano que ganó fama mundial con su papel en la serie True Beauty (Belleza Verdadera), sorprendió a sus seguidores mexicanos al confirmar que visitará el país en su próxima gira fan meeting, In Love.

El artista, de 33 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram que Monterrey será una de las paradas en su itinerario, en el cual también figuran varias ciudades de América y Asia.

La gira, que está programada para el próximo año, incluirá a ciudades como Taipei, Bangkok, Tokio, Osaka, Manila, Lima, Sao Paulo, Santiago, y su natal Seúl, donde Hwang In Yeop busca conectar con sus fans de todo el mundo y compartir momentos cercanos con ellos.

La noticia ha generado entusiasmo entre sus seguidores mexicanos, quienes ven en su visita una oportunidad única para conocer a uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento coreano actual.

Hwang In Yeop, que comenzó su carrera como modelo, se ha consolidado en los últimos años como una estrella internacional gracias a su papel de Han Seo Joon en True Beauty, un drama juvenil donde interpretó a un personaje de personalidad dura, pero con un gran corazón.

Este rol le permitió conectar con audiencias de diferentes países, quienes valoraron su habilidad actoral y su presencia carismática en pantalla.

Desde entonces, el actor ha protagonizado otros títulos exitosos como The Sound of Magic, Why Oh Soo Jae, y recientemente A Prefabricated Family, una serie que le ha permitido seguir ganando popularidad en diversos mercados internacionales.

Aunque no se han confirmado todos los detalles sobre su visita a Monterrey, se espera que el evento ofrezca a los fans una experiencia completa, con sesiones de preguntas y respuestas, dinámicas interactivas y oportunidad de convivir con Hwang In Yeop en un ambiente más cercano.

Los organizadores aún no han revelado la fecha exacta ni el lugar en el que se realizará el fan meeting en Monterrey, ni se han anunciado los precios de las entradas.

Sin embargo, se especula que el evento podría suceder en algún momento de 2025, lo cual ha generado expectativas sobre el costo y la logística para la participación de los fans.

