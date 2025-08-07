Hugh Laurie será 'Dumbledore' en audiolibros de Harry Potter

El actor británico pondrá voz al personaje del profesor Albus Dumbledore en la nueva serie de audiolibros de Harry Potter

El actor británico Hugh Laurie ('House') pondrá voz al personaje del profesor Albus Dumbledore en la nueva serie de audiolibros de Harry Potter que estrenará la plataforma de audio Audible en colaboración con la editorial digital Pottermore el próximo mes de noviembre.

"Es un honor para mí que me hayan confiado las llaves de Albus Dumbledore", dijo Laurie en un comunicado remitido este martes por Audible, donde también recordó el rol de otros actores que dieron vida al profesor en la ficción, como Richard Harris, Michael Gambon o Jude Law.

Además de Laurie, el proyecto sonoro contará con un ambicioso elenco de más de 200 actores, entre los que se encuentran el actor británico Riz Ahmed ('Sound of Metal'), como el profesor Severus Snape; Matthew Macfadyen ('Succession') como Lord Voldemort o Michelle Gomez ('The Flight Attendant') como la profesora Minerva McGonagall.

'Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions', que recreará en forma de audiolibro las siete historias originales escritas por J.K. Rowling, debutará en Audible el martes 4 de noviembre con la primera entrega: 'Harry Potter y la piedra filosofal' y los seis títulos restantes se lanzarán sucesivamente cada mes en inglés hasta culminar en mayo de 2026.

El casting de actores para el proyecto se completó a principios de 2025 y la producción ya cuenta con más de 2,000 horas de grabación en estos momentos, explicó Audible.

El rol de la narradora recaerá en Cush Jumbo, mientras que Frankie Treadway, Max Lester y Arabella Stanton tomarán los papeles de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en los tres primeros audiolibros.

Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis tomarán, respectivamente, el relevo del trío de magos desde la cuarta entrega hasta el final.

"La magia cobra vida a medida que estos brillantes actores transforman a estos roles icónicos en personajes que llegan a nuestros oídos", aseguró la directora de contenido de Audible, Rachel Guiazza, que confió en que el proyecto cautive "a los seguidores de toda la vida y a toda una nueva generación de oyentes".

De acuerdo con Audible, los siete libros están disponibles para prerreservar en la plataforma sonora desde este mismo martes.