Huarachin y Huarachón buscan colaborar con Franco Escamilla

Los comediantes hablaron sobre el lanzamiento de su nuevo tema titulado 'Corazón, corazón', una canción con la que continúan conectando con su público

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El dúo Huarachín y Huarachón visitó Monterrey como parte de su gira de despedida, donde compartieron detalles sobre los proyectos con los que buscan cerrar una etapa importante en su carrera.

Durante una entrevista, los comediantes hablaron sobre el lanzamiento de su nuevo tema titulado “Corazón, corazón”, una canción con la que continúan conectando con su público mientras recorren distintos escenarios.

Además, adelantaron que como parte de esta despedida preparan una canción especial en colaboración con varios comediantes y cantantes, apostando por un proyecto que reúna distintas voces del entretenimiento. A la par, confirmaron que vienen nuevas parodias, manteniendo el estilo que los ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

Como parte de esta gira, también destacaron que viajarán a Estados Unidos, donde en una ciudad importante se reconoce el 3 de mayo como el Día de Huarachín y Huarachón, fecha que planean celebrar con una visita especial.

Finalmente, el dúo compartió su admiración por el comediante Franco Escamilla, con quien les gustaría colaborar en el futuro, y también mencionaron su gusto por Los Tres Tristes Tigres, destacando su creatividad dentro del humor musical.