'House of the Dragon' vuelve con la disputa por Casa Targaryen

Varias facciones en la serie ejercen el poder de maneras muy diferentes, algunas 'sin importarles los menos afortunados, los más débiles'

Los dragones, las guerras y las batallas por el poder regresan con la tercera temporada de la serie "House of the Dragon", cuyo verdadero corazón es un drama familiar para los actores Steve Toussaint y Phoebe Campell.

Toussaint interpreta a Corlys Velaryon, uno de los hombres más ricos e influyentes de Poniente durante la Danza de los Dragones que enfrentó a la dinastía por el Trono de Hierro, y Campbell es Rhaena Targaryen, su nieta, que lucha por encontrar su lugar en su poderosa familia.

Tras dos temporadas de conspiraciones, alianzas y traiciones por la disputa de la Casa Targaryen, con los dragones como principal fuente de poder de las facciones de Rhaenyra y Aegon, la tercera entrega de la precuela de "Game of Thrones" retoma la historia en la esperada Batalla del Gaznate, con sangre, fuego y mucha acción.

Afirmó que tanto "House of Dragon" como "su padre", 'Game of Thrones', son "en el fondo un drama familiar" y cree que lo que marca la diferencia de este universo con el resto de series de fantasía son las relaciones interpersonales.

Cita como ejemplo que el público puede sentirse identificado con la inseguridad de un personaje como Rhaena, quien no tiene un dragón, pero "intenta desesperadamente demostrar su valía en esta familia, sintiéndose profundamente inferior".

"Creo que esa es una de las cosas que la gente valora, la conexión que sienten con los demás", recalcó.

Corlys Velaryon se encuentra "en una situación vulnerable" y afrontará "un terreno nuevo" con situaciones a las que no está acostumbrado y tratará de enmendar los errores que cometió.

La ficción conecta con la realidad

El actor indica que varias facciones en la serie ejercen el poder de maneras muy diferentes, algunas "sin importarles los menos afortunados, los más débiles".

Sin decir nombres, cree que en el mundo actual hay líderes que "podrían ejercer su poder de forma más responsable" y "no es algo que deba tomarse a la ligera".

"Tenemos gente que se inmiscuye en asuntos que no le corresponden. No tienen derecho a hacerlo. O por ser ricos, creen que pueden opinar sobre lo que sucede allí sin tener ni idea".

Para Campbell, la ficción muestra "un mundo de extremos", y en cierto modo, en este momento actual en la realidad también se da así.